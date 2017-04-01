اعتبر علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ورئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام أن الحفاظ على الوحدة في الداخل من ضروريات مواجهة الاعداء والتصدي لمؤامراتهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن علي أكبر ولايتي أشاد في تصريح له بمناسبة يوم الجمهورية الاسلامية بصمود ايران أمام الهجمة الشرسة التي يشنها الاعداء والحقادين عليها كما أشار الى القيادة الحكيمة التي يقوم بها قائد الثورة الاسلامية لايران.

وبارك ولايتي هذا اليوم الوطني للايرانيين وأكد أنه تبلوت في مثل هذا اليوم معاني الاستقلال والحرية والجمهورية الاسلامية كما قطفت ثمار الثورة الاسلامية في هذا اليوم التاريخي الذي لا ينسى.



