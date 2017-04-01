أكد سادن الروضة الرضوية المقدسة آية الله ابراهيم رئيسي ان "القبة الحديدية" لا يمكنها ان تكون منقذا لاسرائيل من شباب حزب الله، لافتا الى ان اليد العليا اليوم لمحور المقاومة في جميع المجالات.

أكد سادن الروضة الرضوية المقدسة آية الله ابراهيم رئيسي ان "القبة الحديدية" لا يمكنها ان تكون منقذا لاسرائيل من شباب حزب الله، لافتا الى ان اليد العليا اليوم لمحور المقاومة في جميع المجالات.

وقال آية الله ابراهيم رئيسي خلال استقباله وفد من حزب الله في الحرم الرضوي المطهر، اذا كان السيد حسن نصر الله يعتبر، احد اقوى جيوش العالم، أوهن من بيت العنكبوت، ذلك انطلاقا من التعاليم الثقافية الاسلامية والافكار الثورية الاسلامية.

واكد ان "القبة الحديدية" لا يمكنها ان تكون منقذا لاسرائيل من شباب حزب الله، لافتا الى ان اليد العليا اليوم لمحور المقاومة في جميع المجالات وان الاستكبار العالمي رغم جميع قدراته العسكرية اصيب بالهزيمة أمام هذا المحور.



