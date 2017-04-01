دعا المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي المسؤوليين الامريكيين اجبار بعض الدول الصديقة لهم في المنطقة والتي واضح جدا دعمها الكبير والواسع للمجموعات الارهابية على ايقاف وقطع دعمها المالي والفكري والعسكري لهذه المجموعات الارهابية والتكفيرية بدلا من الاتهام المغرض والمعادي لايران.

وافادت وكالة تسنيم للانباء ان بهرام قاسمي أشار الى تصريحات وزير الدفاع الامريكي في لندن حول اتهام ايران المزعوم بدعم الارهاب، قائلا، بإعتقاد الجمهورية الاسلامية الايرانية ان احد الاسباب الرئيسية لفشل وعدم نجاح الاجراءات الدولية في محاربة الارهاب هو تقديم عناوين خاطئة عن جذور ومصادر الارهاب المالية والفكرية وتضليل الرأي العام العالمي والدولي عن الدول الرئيسية الداعمة للارهاب حيث تعتبر تصريحات وزير الدفاع الامريكي في لندن نموذجا متكررا لذلك.

واضاف، مادامت بعض الدول وعلى رأسها أمريكا تقرر تجاهل مصدر الارهاب والتطرف التكفيري والوهابي الرئيسي ولاسباب مغرضة للغاية وسياسية تتهم دول كايران التي كانت على مدى اربع عقود ضحية للارهاب في جميع اشكاله المختلفة، وتغمض عمدا اعينها عن جميع المساعي الدؤوبة في محاربتها الارهاب في المنطقة وتنشغل في اماكن مختلفة بتشجيع وتسليح الارهاب وجرائمه، لايمكن ولايجب توقع كبح وابادة غدة الارهاب الخبيثة والمتنامية.

واختتم قاسمي بالقول، اذا كان المسؤولون الامريكيون يملكون الارادة الجادة والحقيقية في مواجهة ومحاربة الارهاب عليهم اجبار بعض الدول الصديقة لهم في المنطقة والتي واضح جدا دعمها الكبير والواسع للمجموعات الارهابية على ايقاف وقطع دعمها المالي والفكري والعسكري لهذه المجموعات الارهابية والتكفيرية بدلا من الاتهام الكاذب والمغرض والمعادي لايران ومواصلة السياسات الفاشلة السابقة أي استخدام الارهاب كآدة سياسية.





