هاجم قطيع فيلة مجموعة من موظفي متنزه بري في جنوب إفريقيا، مما أدى إلى مقتل موظفة وإصابة ثانية بجراح بالغة.

وقالت هيئة المتنزهات الوطنية في جنوب إفريقيا إن الحادث وقع بعد ظهر الخميس، عندما دهس القطيع امرأة حتى الموت قرب مخيم في متنزه كروغر الوطني، أكبر متنزهات جنوب إفريقيا.

وأضافت هيئة المتنزهات أنه تم استدعاء الشرطة والمسعفين للموقع، وأن تحقيقا يجري في الواقعة.

وتتعرض الفيلة في قارة أفريقيا لعمليات صيد جائر مكثفة للحصول على أنيابها، لكن أحيانا ما تهاجم الحيوانات الضخمة قرويين يحاولون حماية محاصيلهم الزراعية.

وشهد متنزه كروغر وقائع محدودة هاجمت فيها الفيلة سيارات اقتربت منها كثيرا، سحق في إحداها فيل إحدى السيارات وتسبب في وقوع إصابات.