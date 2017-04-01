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|رقم الخبر: 190266
|تاريخ النشر: نيسان 01, 2017
|الوقت: 13:06
|الاقسام: محليات
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الرئيس التونسي: إيران هي الأمل الوحيد في مواجهة الكيان الإسرائيلي
قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان ايران هي الامل الوحيد للوقوف بوجه الكيان الاسرائيلي معربا عن إمله في ان تقف جميع الدول العربية والاسلامية الى جانب ايران في هذه المواجهة.
الرئيس التونسي وخلال استقباله وزير الثقافة الايراني رضا صالحي اميري قال ان بعض الدول حاولت عزل طهران لكن الجمهوريةَ الاسلامية عادت بقوة وبنجاح الى الساحة السياسية في المنطقة.
ووصف الرئيس السبسي، ايران بأنها دولة كبيرة ذات تراث ثقافي عريق ولذلك ينبغي ان تؤدي دورها في المنطقة.
المصدر: ارنا
الرئيس التونسي وخلال استقباله وزير الثقافة الايراني رضا صالحي اميري قال ان بعض الدول حاولت عزل طهران لكن الجمهوريةَ الاسلامية عادت بقوة وبنجاح الى الساحة السياسية في المنطقة.
ووصف الرئيس السبسي، ايران بأنها دولة كبيرة ذات تراث ثقافي عريق ولذلك ينبغي ان تؤدي دورها في المنطقة.
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