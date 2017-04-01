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رقم الخبر: 190264 تاريخ النشر: نيسان 01, 2017 الوقت: 12:56 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
درع واقية من الحطام تفلت في الجو من رائدي فضاء

درع واقية من الحطام تفلت في الجو من رائدي فضاء

أظهر بث لتلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» درعاً واقية من الحطام تفلت من رائدي فضاء أميركيين مخضرمين كانا يحاولان تثبيتها في محطة الفضاء الدولية خلال مهمة سير في الفضاء.

وأبلغت بيجي ويتسون، التي أصبحت خلال تلك الرحلة أكثر رائدات الفضاء خبرة في مهام السير في الفضاء، فريق المراقبة الأرضية أن حقيبة وزنها 8 كيلوغرامات تحوي الدرع الواقية من الحطام أفلتت وسبحت بعيداً في الجو، وقال الخبراء إنها لا تشكل تهديداً للسلامة. وجرى الحادث خلال مهمة لتجهيز منصة التحام فضائية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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