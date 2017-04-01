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رقم الخبر: 190262 تاريخ النشر: نيسان 01, 2017 الوقت: 12:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
المكسرات تحافظ على سلامة القلب

المكسرات تحافظ على سلامة القلب

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية أن استهلاك كمية كافية من المكسرات وخاصة الفول السوداني، يحافظ على سلامة القلب.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» اللندنية عن الباحثين الأميركيين قولهم إن استهلاك 85 غراماً من المكسرات مع وجبة الطعام، يساعد على كبح مستويات دهون الدم الضارة، وهذا بدوره يساعد على ضمان عدم تعرض الشرايين للانسداد نتيجة تراكم الدهون والكولسترول ومواد أخرى على جدرانها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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