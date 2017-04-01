ونشرت سلطات الإطفاء والطوارئ الولاية صورة القرش عبر تويتر، وقد بدت السمكة غارقة في الأوحال في شارع إحدى بلدات الولاية، وفق ما أوردت "سكاي نيوز" الجمعة.

ودعت السلطات في التغريدة السكان إلى الابتعاد عن مواقع مياه الفيضانات، تحسبا من وجود مثل هكذا أسماك قد تهدد حياتهم، ريثما تجري عمليات تنظيف في المنطقة.

ولا تزال المنطقة تعاني من الأمطار الغزيرة والرياح القوية، التي تعيق جهود الإغاثة، ورغم ذلك بذلت السلطات جهودا في إنقاذ عشرات الأشخاص الذين حاصرتهم مياه الفيضانات.

وكان الإعصار "ديبي" اجتاح ولاية كوينزلاند، الثلاثاء، وألحق أضرارا جسيمة في البنية التحتية قبل أن تنخفض شدة الإعصار إلى عاصفة مدارية الأربعاء.

وتسبب "ديبي"، الخميس، في هطول أمطار غزيرة على امتداد 1200 كيلومتر من الساحل الشرقي لأستراليا قبل أن يتحرك باتجاه البحر الجمعة.