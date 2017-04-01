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رقم الخبر: 190260 تاريخ النشر: نيسان 01, 2017 الوقت: 12:38 الاقسام: عربيات  
المبعوث الاممي يحذر من أي عمل عسكري يستهدف ميناء الحديدة

المبعوث الاممي يحذر من أي عمل عسكري يستهدف ميناء الحديدة

اعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد رفض الأمم المتحدة لأي عمل عسكري داخل وحول ميناء الحديدة.

وأعرب ولد الشيخ أحمد أثناء كلمة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن عن شعوره "بقلق عميق" بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية في الميناء قريبا، وذلك عقب تأكيد  أحمد عسيري المتحدث باسم تحالف العدوان السعودي٬ أن الحديدة وميناءها٬ هما الهدفان المقبلان للتحالف.
ويصل عبر ميناء الحديدة أكثر من 70 % من واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى اليمن ويقع قرب مضيق باب المندب، الذي  يمر عبره نحو أربعة ملايين برميل من النفط يوميا.

وقال المبعوث الأممي: "نحن منظمة الأمم المتحدة نرى أنه لا ينبغي تنفيذ عمليات عسكرية في الحديدة".

واعتبر أنه يحق للسعودية والإمارات الشعور بالقلق مما وصفه "استمرار واردات الأسلحة عبر الحديدة وفرض الحوثيين ضرائب غير قانونية على الواردات التجارية"، حسب تعبيره، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري في المنطقة ينبغي أن "يأخذ في الاعتبار ضرورة تجنب المزيد من تدهور الوضع الإنساني".

 

 
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