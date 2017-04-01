القادة العرب وكما ظهر في “اعلان عمان” ، مازالوا يصرون على تعليق الحالة المتردية التي تعيشها معظم بلدانهم ، والتي كانت نتيجة طبيعية لسياساتهم الكاراثية ، على شماعة الاخرين ، دون ان يكلفوا انفسهم عناء الاقتراب من الاسباب الحقيقة وراء فشل هذه السياسات ومعالجتها للتخفيف من وطأة الحالة المزرية التي تعيشها الدول العربية والتي اصبحت بعضها دولا فاشلة ، فهم في وضع “مكانك راوح” منذ القمة الأولى التي عقدت بمصر في ايار/ مايو 1946، وحتى اليوم.

نظرة سريعة الى ما ورد في البيان الختامي لقمة عمان ، تكفي لاثبات ان القادة العرب مازالوا يتهربون من تحمل مسؤولية الوضع الكارثي التي تعيشها معظم الشعوب العربية بسبب سياساتهم التي طالما كانت صدى لمصالح دول كبرى لا تضمر لبلدانهم وشعوبهم خيرا.

على سبيل المثال طالب الزعماء العرب “الى وقف التدخلات الخارجية في شؤون دولهم ” ، و نددوا بالمحاولات “الرامية الي زعزعة الامن وبث النعرات الطائفية والمذهبية او تاجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار والقواعد الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة” ، ومن الواضح ان الجهة التي يقصدها القادة العرب في هذه الفقرة ليست “اسرائيل” ولا “امريكا” بالتأكيد ، بل الجمهورية الاسلامية في ايران.

هنا نتساءل من الذي اوصل ليبيا الى ان تكون دولة فاشلة تصول فيها الجماعات التكفيرية وتجول ، ايران ام القادة العرب ؟، من الذي شرعن تدخل الناتو في ليبيا ، ايران ام القادة العرب؟، من الذي وضع ليبيا تحت سكين التقسيم ، ايران ام القادة العرب؟، من الذي يمول الجماعات المتصارعة بالمال والسلاح والغطاء السياسي في ليبيا، ايران ام القادة العرب؟، من الذي علق عضوية سوريا في الجامعة العربية ، ايران ام القادة العرب ؟، من الذي يقف وراء تجنيد وتسليح وتمويل وشحن مئات الآلاف من المسلحين التكفيريين القادمين من مختلف انحاء العالم الى سوريا ليعيثوا فيها فسادا، ايران ام القادة العرب ؟، من الذي يصر على مواصلة الحرب في سوريا لاسقاط النظام في سوريا حتى لو انتهت بتقسيمها ، ايران ام القادة العرب؟، من الذي مازال يصر على تدخل امريكا والناتو عسكريا في سوريا ومستعد لتحمل تكاليف هذه التدخل بهدف اسقاط النظام في سوريا ، ايران ام القادة العرب ؟، من الذي يشن حربا شاملة لا خطوط حمراء فيها على الشعب اليمني العربي الاصيل بذرائع تضحك الثكلى ، ايران ام القادة العرب؟، من الذي اوصل اكثر من 20 مليون يمني الي المجاعة ودمر ما بناه الشعب اليمني على مدى عقود خلال سنتين فقط ، ايران ام القادة العرب ؟، من الذي يحرض امريكا على التدخل عسكريا في ازمات المنطقة مهما كانت تداعيات هذه التدخل على شعوبها ، ايران ام القادة العرب ؟، من الذي وفر اسباب غزو العراق وساعد الجيش الامريكي وجيوش الناتو على غزو هذا البلد وفتح ارضه وسماءه امام الجيوش الغازية ، ايران ام القادة العرب ؟، من الذي استباح العراق بالجماعات التكفيرية بعد غزوه ، لمجرد ان هناك دولا عربية ترفض الوضع السياسي الجديد في العراق والذي جاء بارادة الغالبية العظمى من الشعب العراقي ، ايران ام القادة العرب؟ ، انه لولا هؤلاء القادة لما وصلت البلدان والشعوب العربية الى ما وصلت اليه اليوم .

الملفت ان بيان عمان خلا من اي اشارة عن الدور التركي الذي كان السبب الرئيسي فيما يحصل في سوريا ، وعلينا الا نغفل عن حجم التحريض العربي وراء التدخل التركي في سوريا ، وهو ما يؤكد عجز القادة العرب عن مواجهة حالة الفشل المزمن التي يعانون منه بسبب سياساتهم وغرق بعضهم في مستنقع الطائفية الذي اعماهم واصمهم واخرسهم .

الملفت ايضا ان امام كل هذا الغمز بايران ، خاطب البيان الختامي لقمة عمان ، العدو الصهيوني بلغة مسالمة في غاية اللين والتواضع ، حيث دعا الى “اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لانهاء الصراع على اساس حل الدولتين “، و“التمسك بمبادرة السلام العربية الصادرة العام 2002 ” ، وهو خطاب موجه بالمناسبة الى رئيس الوزراء “الاسرائيلي” بنيامين نتنياهو الذي يعلن جهارا نهار “يهودية كيانه” ويرفض حل الدولتين ويفترس يوميا الاراضي الفلسطينية غير عابئ بالعرب ولا بمبادراتهم ، بسبب تهافت بعض القادة العرب عليه ليتحالف معهم ضد ايران ، وبعد او وجد سندا قويا في البيت الابيض وهو ترامب ، الذي رفض كنتانياهو حل الدولتين ، كما يصر على نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.







