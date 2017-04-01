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رقم الخبر: 190257 تاريخ النشر: نيسان 01, 2017 الوقت: 12:07 الاقسام: دوليات  
مسلحو "بوكو حرام" يختطفون 18 فتاة شمال شرق نيجيريا

مسلحو "بوكو حرام" يختطفون 18 فتاة شمال شرق نيجيريا

اختطفت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية 18 فتاة خلال هجومين على قرى في شمال شرق نيجيريا، وجاء ذلك وفقا لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، نقلا عن السكان المحليين.

وقال شهود العيان ، لوكالة "فرانس برس" أنه " خلال هجوم المتشددين لم يصب أي شخص بضرر، ولم تبذل أية محاولة لإطلاق النار على القرويين الفارين".

ونقلت الوكالة عن أحد السكان قوله "مسلحو بوكوا حرام قدموا من مخيم ممان نور بسيارات شحن صغيرة في الساعة السادسة بالتوقيت المحلي و اختطفوا 14 فتاة تتراوح أعمارهن ما بين 17 عاما و أصغر".

وأضاف أيضا ، أن أربع فتيات جرى اختطافهم عقب محاولتهن الهرب.

ووفقا للوكالة ، اختطف مسلحو "بوكو حرام" بالهجوم الأول الذي وقع في 30 نيسان / أبريل ، ما مجموعه 18 فتاة.

وتقوم القوات الحكومية في تشاد منذ أوائل شباط/فبراير بالمشاركة مع قوات نيجيريا والنيجر، بمحاربة الجماعة الإرهابية "بوكو حرام"، التي لا تزال تقوم بهجمات على الحدود ردا على الحملة العسكرية.

وتنشط جماعة "بوكو حرام"، في نيجيريا منذ سنوات، وترفض نمط التعليم الغربي، وتطالب بتطبيق الشريعة في جميع أنحاء البلاد، كما تقف الجماعة وراء معظم الأعمال الإرهابية في نيجيريا.

 

 

 
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مصدر الخبر: سبوتنيك
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