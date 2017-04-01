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رقم الخبر: 190254 تاريخ النشر: نيسان 01, 2017 الوقت: 11:42 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
«حمية» مجربة تخلصك من الدهون دون مجهود

«حمية» مجربة تخلصك من الدهون دون مجهود

كان الأمر بالنسبة للممثل الياباني ميكي ريوسكي لا يعدو تمريناً أوصاه به طبيبه لتخفيف آلامٍ كان يعاني منها في الظهر. لكن ريوسكي اكتشف بعد بضعة أسابيع من انخراطه في ممارسة هذه التمارين أنه فقد 13 كيلوغراماً من وزنه، دون مجهودٍ تقريباً.

الخبر السار للراغبين في إنقاص الوزن أن هذا التمرين لا يستغرق كثيراً من الوقت، إذ لا يتطلب إلا فترة تتراوح ما بين دقيقتين إلى 10 دقائق يومياً على أكثر تقدير. كما لا يستلزم سوى اتباع تعليمات شديدة البساطة فيما يتعلق بالشهيق والزفير.
وأطلق ريوسكي على هذا الأسلوب اسم «حمية أخذ نفسٍ عميق». ويعتمد على وقوف المرء منتصباً، وقد وضع إحدى قدميه إلى الأمام قليلاً بينما وضع الأخرى إلى الخلف بعض الشيء.
بعد ذلك، يتعين عليك أن تأخذ شهيقاً عميقاً وببطء لمدة ثلاث ثوان، ثم تطلقه عبر زفيرٍ قوي يستغرق سبع ثوانٍ أخرى، بهدف شد عضلات جسمك كافة.
بالتزامن مع ذلك، يجب عليك أن تُلقي بثقلك على قدمك الموضوعة إلى الخلف، بهدف إحداث ضغوطٍ على ردفيك، وكذلك أن ترفع ذراعيك فوق رأسك.
وبحسب موقع Brightside، يؤكد غالبية الأطباء الأوروبيين الفوائد الناجمة عن ممارسة تمارين التنفس الرامية إلى إنقاص الوزن.
ويشير هؤلاء إلى أن الدهون تتألف من الأكسجين والكربون والهيدروجين. ولذا، فإن وصول الأكسجين الذي نستنشقه خلال التنفس، إلى الخلايا الدهنية يؤدي إلى تفكيك مكوناتها. وهو ما يعني أنه كلما زادت كميات الأوكسجين هذه، زاد ما يُحرق في داخل الجسم من دهون.
بجانب ذلك، من شأن التقنية -التي اتبعها الممثل الياباني للتخلص من الدهون المتراكمة في جسده- إكساب عضلاته مزيداً من القوة وزيادة معدلات التمثيل الغذائي لديه.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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