يعاني 100 شخص فقط حول العالم من مرض نادر في الكبد، يعرف باسم متلازمة كريغلر/ نجار.

يعاني 100 شخص فقط حول العالم من مرض نادر في الكبد، يعرف باسم متلازمة كريغلر/ نجار.

ويفتقد المصابون بهذا المرض إلى لوجود الأنزيم المسؤول عن تحطيم المستويات العالية من خلايا الدم الحمراء القديمة أو البالية في الجسد، مما يؤدي إلى اصفرار في العينين وتراكم السموم في الكبد.

ويحافظ العلاج الضوئي (قضاء 20 ساعة تحت الضوء الأزرق الساطع يوميا ً)على مستويات البيلروبين الناتج من تحطم كريات الدم الحمراء.

وتصل درجة حرارة الأضواء داخل المعزل المعد لهذا العلاج إلى 40 درجة مئوية، ويمكن للمتابعين التحكم بها اعتمادا على حالة المريض، حيث يضيف الضوء الموجه على جلده، الأوكسيجين إلى البيليروبين ليذوب بسهولة في الماء، مما يسهل على الكبد مهمة تحطيمه.