  • الجمعة ٣ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , مارس 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190253 تاريخ النشر: آذار 31, 2017 الوقت: 22:17 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علاج متلازمة كريغلر-نجار بالضوء الأزرق

علاج متلازمة كريغلر-نجار بالضوء الأزرق

يعاني 100 شخص فقط حول العالم من مرض نادر في الكبد، يعرف باسم متلازمة كريغلر/ نجار.
يعاني 100 شخص فقط حول العالم من مرض نادر في الكبد، يعرف باسم متلازمة كريغلر/ نجار.
ويفتقد المصابون بهذا المرض إلى لوجود الأنزيم المسؤول عن تحطيم المستويات العالية من خلايا الدم الحمراء القديمة أو البالية في الجسد، مما يؤدي إلى اصفرار في العينين وتراكم السموم في الكبد.
ويحافظ العلاج الضوئي (قضاء 20 ساعة تحت الضوء الأزرق الساطع يوميا ً)على مستويات البيلروبين الناتج من تحطم كريات الدم الحمراء.
وتصل درجة حرارة الأضواء داخل المعزل المعد لهذا العلاج إلى 40 درجة مئوية، ويمكن للمتابعين التحكم بها اعتمادا على حالة المريض، حيث يضيف الضوء الموجه على جلده، الأوكسيجين إلى البيليروبين ليذوب بسهولة في الماء، مما يسهل على الكبد مهمة تحطيمه.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0672 sec