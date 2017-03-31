كشف مركز "البحوث الموحد" لدى المفوضية الأوروبية نقلا عن خبراء، أن 5 ملايين أوروبي قد يفقدون منازلهم نهاية القرن الجاري جراء فيضانات محتملة.

كشف مركز "البحوث الموحد" لدى المفوضية الأوروبية نقلا عن خبراء، أن 5 ملايين أوروبي قد يفقدون منازلهم نهاية القرن الجاري جراء فيضانات محتملة.

وحذر الخبراء من ارتفاع منسوب المياه في بحر الشمال وبحر البلطيق نتيجة الاحتباس الحراري، ما سيغمر بعض الشواطئ الأوروبية بالماء، وأضافوا أن وتيرة الاحتباس العالمي قد تتسبب في وقوع فيضانات خطيرة كل سنة.

وقال رئيس قسم دراسة الأرصاد الجوية والمناخ الروسي، ألكسندر كيسلوف، إن الدول الأوروبية غير جاهزة تقنيا للتغيرات المناخية؛ لذلك يتوجب عليها أن تستعد الآن لوقوع كوارث طبيعية محتملة.