اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي اميري بان حكومة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني تنتهج في عملها مبدأ الاعتدال والعقلانية، مشددا علي ان طهران لا تسعي وراء العمل الامني في اي مكان من العالم الاسلامي.

اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي اميري بان حكومة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني تنتهج في عملها مبدأ الاعتدال والعقلانية، مشددا علي ان طهران لا تسعي وراء العمل الامني في اي مكان من العالم الاسلامي.

وخلال لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة في قصر 'قرطاج' بحضور وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، نقل صالحي اميري تحيات الرئيس روحاني الي نظيره التونسي، معربا عن امله بتنشيط الفعاليات الثقافية في اطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

واكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي ترحيب طهران بتقدم التبادل الثقافي بين تونس وطهران الي جانب التقدم الحاصل في العلاقات بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

واشار الي ظروف المنطقة قائلا، ان ظروف المنطقة تغيرت بعد احداث العراق وسوريا ولو لم تقدم ايران علي مواجهة الارهاب لكان الارهابيون اليوم متواجدين في بغداد ودمشق ولطال فيروس الارهاب جميع الدول.

واعتبر صالحي اميري المكافحة الامنية للارهاب بانها مستمرة، مقترحا المبادرة في ظل التعاون مع وزارة الثقافة التونسية لايجاد حركة ثقافية في مواجهة الارهاب.

واشار الي اعتقال اكثر من مائة خلية ارهابية في ايران اعترفوا كلهم بانه تم تسليحهم من قبل دول المنطقة واضاف، ان دول المنطقة لم تتعاون مع ايران في مكافحة الارهاب الا ان تونس تعد من الدول الجادة في التصدي للارهاب.

واعتبر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي ان الحرب في سوريا ليست بين سوريا وداعش بل ان داعش يخوض حربا بالنيابة وهدفهم هو تدمير العالم الاسلامي.

واكد بانه لو لم تتصد الجمهورية الاسلامية الايرانية لهم لكانت المنطقة اليوم تعمها ممارسات الارهابيين المدمرة.

وفي جانب اخر من حديثه وصف صالحي اميري نطاق الانشطة الثقافية الايرانية بانه واسع جدا وقال، ان ايران لها الكلمة الاولي في مجال السينما بالمنطقة ولها خبرة طويلة في مجال الفن ايضا.