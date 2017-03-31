دان المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ، مساء اليوم الجمعة ، العمليات الانتحارية والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت صفوف المصلين في مسجد بباكستان حيث خلفت وراءها عشرات القتلى والجرحى .

دان المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ، مساء اليوم الجمعة ، العمليات الانتحارية والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت صفوف المصلين في مسجد بباكستان حيث خلفت وراءها عشرات القتلى والجرحى .

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الإيرانية ومدير مركز الدبلوماسية العامة والإعلام أدان التفجير الانتحاري الذي أوقع اليوم ، عشرات القتلى والجرحى في صفوف المصلين في باراجنار، بباكستان معربا عن تعازيه ومؤاساته للحكومة والشعب الباكستاني وأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي .

وقال قاسمي " لا أمل في القضاء على هذه الغدة السرطانية إذا ما كانت لغة القوة والذبح والعنف وسفك الدماء هي من تتصدر ويستعاض بها عن لغة العقل والحوار استفادة منها لتحقيق بعض المآرب والأغراض المشؤومة لبعض دول المنطقة ظنا منهم أن ضمان المصالح الخاصة بهم تكمن في نشر انعدام الأمن والإرهاب والتطرف ".

وأكد المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الإيرانية في هذا السياق "مما لا شك فيه إن مزارعي التطرف ومروجي العنف والإرهاب سيدفعون ثمنا باهظا بسبب جرائمهم" .

وشدد قاسمي بالقول أن معالجة الإرهاب في المنطقة والعالم تتطلب إرادة حديدية لقطع شرايين الدعم المعنوي والمادي للإرهاب والتطرف ودخول جميع الدول في آلية تعاون جماعي واحدة .

السفارة الايرانية في اسلام اباد تدين بشدة التفجير الارهابي في باراجنار

كما اصدرت السفارة الايرانية في اسلام اباد بيانا ادانت فيه بشدة التفجير الارهابي الذي وقع اليوم الجمعة في مدينة باراجنار شمال غربي باكستان وادي الي مصرع واصابة العشرات من الابرياء.

السفارة الايرانية في اسلام اباد تدين بشدة التفجير الارهابي في باراجنار

وجاء في البيان، انه وفي هذه الظروف التي عقدت فيه الحكومة الباكستانية العزم علي مكافحة الارهاب والتطرف، من الضروري توحد وتضامن الشعب الباكستاني المسلم لمواجهة التطرف والتحركات الارهابية اكثر من اي وقت مضي.

وتوجه البيان الصادر عن السفارة الايرانية بالابتهال الي الباري تعالي ليمن علي الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وعلي الجرحي بالشفاء العاجل وذوي الضحايا جزيل الاجر وجميل الصبر والسلوان.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت، اليوم الجمعة (31 آذار 2017)، قرب مسجد للمسلمين الشيعة في مدينة باراجنار كبري مدن إقليم كرام القبلي شمال غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتبنت 'جماعة الاحرار' احدي الفصائل المتشعبة من جماعة 'تحريك طالبان' الباكستانية مسؤولية هذا التفجير الارهابي.