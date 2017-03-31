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رقم الخبر: 190248 تاريخ النشر: آذار 31, 2017 الوقت: 22:03 الاقسام: محليات  
نائب وزير العلوم: 52 الف طالب جامعي اجنبي في الجامعات الايرانية

نائب وزير العلوم: 52 الف طالب جامعي اجنبي في الجامعات الايرانية

اعلن نائب وزير العلوم الايراني للشؤون الدولية حسين سالار آملي بان 52 الف طالب جامعي اجنبي يدرسون في الجامعات الايرانية في الوقت الحاضر.

 

اعلن نائب وزير العلوم الايراني للشؤون الدولية حسين سالار آملي بان 52 الف طالب جامعي اجنبي يدرسون في الجامعات الايرانية في الوقت الحاضر.
وافادت العلاقات العامة لوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية في تقرير لها بهذا الصدد ان سالار آملي صرح ان نحو 23 الفا من هؤلاء الطلبة الجامعيين يدرسون في جامعات تابعة لوزارة العلوم فيما البقية يدرسون في جامعة 'المصطفي' والجامعة الاسلامية الحرة (آزاد) ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.
واضاف، انه وفقا لاحدث تقييم اوردته رويترز هنالك 13 جامعة ايرانية بين افضل الجامعات في العالم.
واكد هذا المسؤول بان سرعة تطور جامعاتنا في التقييمات الدولية لافتة جدا واضاف، في العام 2013 كانت هنالك جامعة ايرانية واحدة ضمن افضل الجامعات العالمية الا ان العدد الان بلغ 13 جامعة.
واوضح بانه في العام الدراسي الماضي كان هنالك 235 مشروعا دوليا مشتركا بين اساتذة الجامعات في داخل البلاد وخارجها وفي هذا الصدد جاء الي البلاد 535 استاذا جامعيا ايرانيا مقيما في الخارج لاقامة دورات قصيرة او الاشراف علي رسالات تخرج لطلبة جامعيين.
وحول اهم البرامج الدولية لوزارة العلوم اكد انه ينبغي ان نقيم علاقات مع اكبر 100 جامعة في العالم للرقي بالمستوي النوعي لجامعاتنا.
 
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