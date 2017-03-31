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رقم الخبر: 190246 تاريخ النشر: آذار 31, 2017 الوقت: 21:57 الاقسام: ثقافة وفن  
وزیر الارشاد الاسلامي یلتقی وزیر الشؤون الدینیة التونسی

وزیر الارشاد الاسلامي یلتقی وزیر الشؤون الدینیة التونسی

التقي وزیر الثقافة والارشاد الاسلامی رضا صالحی امیری الیوم الجمعة فی تونس وزیر الشؤون الدینیة التونسی احمد عظوم.
التقي وزیر الثقافة والارشاد الاسلامی  رضا صالحی امیری الیوم الجمعة فی تونس وزیر الشؤون الدینیة التونسی احمد عظوم.
وفی اللقاء استعرض الوزیر صالحی امیری قدرات الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وانشطتها فی مختلف قطاعات الشؤون الدینیة، معلنا استعداد طهران لنقل خبراتها للجانب التونسی.
كما اعلن وزیر الثقافة والارشاد الاسلامی الاستعداد لاستقبال مختلف القطاعات الدینیة التونسیة للمشاركة فی الانشطة الثقافیة الدولیة التی تقام فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة خاصة فی مسابقات القرآن الكریم.
من جانبه رحب وزیر الشؤون الدینیة التونسی بالوفد الایرانی واشار الي اهمیة الشؤون الدینیة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة واكد دور ومكانة الثقافة الدینیة فیها.
واكد الوزیر عظوم ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب الایرانی فی شؤون الحج والزیارة والمساجد وقطاع الفن الدینی وكذلك السینما الدینیة وسائر مجالات التعاون المشترك.
وكان وزیر الثقافة والارشاد الاسلامی الایرانی قد بدا جولته هذه من الجزائر یوم الاثنین تلبیة لدعوة من وزیری الثقافة فی الجزائر وتونس للتوقیع علي مذكرات تفاهم للتعاون الثقافی والفنی فی مختلف المجالات ومنها القطاع السینمائی.
كما التقي الوزیر امیری صالحی خلال الزیارة عددا من المسؤولین فی البلدین بهدف تطویر التعاون الثقافی.
ومن برامج زیارة وزیر الثقافة والارشاد الاسلامی الي تونس، المشاركة فی حفل افتتاح اسبوع الفیلم الایرانی فی تونس واللقاء مع مسؤولین ثقافیین.
 
 
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