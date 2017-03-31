اكد قائد حركة "انصار الله" اليمنية السيد عبد الملك الحوثي ان العدوان السعودي الاميركي الاماراتي يريد ان "يسلبنا ارضنا وجزرنا ومدننا وباب المندب الذي يعتبر اهم المنافذ البحرية في العالم".

اكد قائد حركة "انصار الله" اليمنية السيد عبد الملك الحوثي ان العدوان السعودي الاميركي الاماراتي يريد ان "يسلبنا ارضنا وجزرنا ومدننا وباب المندب الذي يعتبر اهم المنافذ البحرية في العالم".

وخلال كلمة له بمناسبة "جمعة رجب" اوضح السيد الحوثي ان الاعداء "يعملون على الدخول الى مجتمعنا وتشويه صورة الاسلام من خلال الغزو الثقافي" مشيرا الى ان "قوى العدوان تحاول أن تسقط هويتنا كما حصل بمرتزقة العدوان". واكد في الوقت نفسه ان "قوى العدوان تواجه صعوبة كبيرة في معركتها ضدنا وهي ليست معركة سياسية بل أنهم يريدون استعباد شعبنا والسيطرة عليه".

ولفت السيد الحوثي الى ان قوى العدوان السعودي "اشترت من المرتزقة انسانيتهم وكرامتهم ودينهم " مؤكدا انه "اذا خلت نفوسنا من القيم والمبادئ يعني أننا قبلنا بما يريده العدوان ونصبح كما أصبح المرتزقة عملاء لأميركا واعوانها".

وكشف قائد حركة "انصار الله" عن وجود اسرى من العدوان مع الجيش اليمني وبالمقابل وجود اسرى من الجيش اليمني مع قوى العدوان، مؤكدا "الاستعداد للتبادل في هذا الملف الانساني"، ومشيرا ان "الإمارات منعت صفقة تبادل أسرى كبيرة بعد أن وصلت إلى محافظة لحج" .

واكد السيد عبد الملك الحوثي ان الجيش اليمني واللجان "معنيون بدعم معركة الساحل" متوجها "للقبائل والجيش واللجان وكل المحافظات والشباب لدعم معركة الساحل حتى تحرير آخر شبر من بلدنا"، ومشيرا الى ان هناك عملية استهداف للحديدة برعاية أمريكية وأدواتها السعودية والإمارات.

واكد السيد الحوثي" استمرار الصمود حتى اخراج قوى العدوان من البلاد".

وتوجه السيد عبد الملك الحوثي الى العدوان السعودي بالقول ان "كل ما تفعلونه في اليمن من أجل ’’اسرائيل’’ ولا يؤثر على ايران لا من قريب ولا من بعيد وأنتم تهابون الصفعات المباشرة من ايران"، موضحا ان "النظام السعودي يخاف من الصفعات المباشرة من ايران ولذلك لا يواجهها في العراق أو سوريا".‎

وقال السيد الحوثي ان "إيران متعاطفة مع اليمن وموقفها مشرف ومشكور تجاه اليمن"، واضاف "لسنا معنيين بمعاداة إيران لأنكم تعادونها وموقفنا في مواجهة أمريكا وإسرائيل مبدئي وإن لم تكن إيران موجودة".‎

ورأى السيد الحوثي أن القمة العربية هي قمة للأموات وهم لا تعنيهم القضية الأساسية للأمة وماتت القضية الفلسطينية عند العرب. ‎