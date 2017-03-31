  • الجمعة ٣ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , مارس 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190242 تاريخ النشر: آذار 31, 2017 الوقت: 15:01 الاقسام: محليات  
رئيس مجلس الشورى الاسلامي : ايران أكثر بلدان المنطقة أمنا واستقرارا

رئيس مجلس الشورى الاسلامي : ايران أكثر بلدان المنطقة أمنا واستقرارا

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني أن الجمهورية الاسلامية اليوم تعيش في منطقة تزخر بالأحداث والتوترات وهي آمنه ومستقرة بحيث لا يوجد بلد يفوق أمنه أمن ايران واستقرارها.

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني أن الجمهورية الاسلامية اليوم تعيش في منطقة تزخر بالأحداث والتوترات وهي آمنه ومستقرة بحيث لا يوجد بلد يفوق أمنه أمن ايران واستقرارها.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني استقبل افراد عائلة الشهيد فلاح بور في محافظة البرز الايرانية وأشاد بأمن ايران واستقرارها في ظل منطقة تعمها الفوضى والأحداث المتتالية.
وتابع علي لاريجاني قائلا " الا انه ينبغي علينا أن نكون حذرين ومستيقظين للحفاظ على هذا الأمن وهذه الظروف التي تحظى بها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1059 sec