التقي السفير الايراني في لاباز رضا طباطبائي شفيعي وزير الاقتصاد والمالية البوليفي لويس البرتو ارسه كاتاكورا للبحث في سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي اللقاء اشار السفير طباطبائي شفيعي الي العلاقات السياسية الطيبة والودية بين البلدين واستعرض احدث العلاقات الاقتصادية بينهما، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

من جانبه اشار وزير الاقتصاد والمالية البوليفي خلال اللقاء الي الزيارة الاخيرة التي قام بها المدير التنفيذي لمنظمة تطوير وتنمية الشركات الانتاجية الحكومية البوليفية (SEDEM) الي ايران وقال، ان بلاده ترغب في الاستفادة من التكنولوجيا الايرانية في مختلف الحقول، معلنا الاستعداد لرفع جميع العقبات والمشاكل القائمة امام تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



