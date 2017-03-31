اعلن وزير النفط بيجن نامدار زنكنه ان انتاج ايران من الغاز سيزداد قريبا بمقدار 150 مليون متر مكعب يوميا بعد تدشين ست مراحل جديدة في حقل بارس الجنوبي جنوب البلاد.

وقال وزير النفط : ان انتاج ايران من الغاز سيزداد قريبا بمقدار 150 مليون متر مكعب يوميا بعد تدشين المراحل 17 و 18 و 19 (تعادل مرحلتين قياسيتين) و20 و 21 في حقل بارس الجنوبي.

واضاف زنكنه في تصريح على هامش تفقده امس الخميس مشاريع جاهزة للتدشين في حقل "بارس الجنوبي" بمحافظة بوشهر /جنوب ايران/ : ان مكثفات الغاز والغاز المسال والايثان تعد ايضا من المنتجات التي سيرتفع انتاجها وتصديرها بعد تدشين هذه المراحل.

ولفت وزير النفط الى ان الاستخراج من الطبقة النفطية في حقل "بارس الجنوبي" المشترك قد بدأ حيث يتم في الوقت الحاضر استخراج 20 الف برميل من النفط يوميا ، ومن المقرر ان تصل الكمية المستخرجة في مرحلة اولى الى 35 الف برميل يوميا.

واوضح ان غاز الايثان المنتج في مراحل حقل "بارس الجنوبي" ، المادة الاساس لشركات البتروكيمياويات واضاف : ان هذا المنتج يتم تحويله الى سائر المنتوجات بعد نقله الى الوحدات البتروكيمياوية حيث تعود للبلاد بقيمة مضافة كبيرة ازاء ذلك.

وتابع قائلا : ان مشروع انتاج غاز الايثان في المرحلة 12 من حقل "بارس الجنوبي" قيد التنفيذ الآن بنسبة تنفيذ 30 بالمائة ، واستثمارات تبلغ 700 مليون دولار من قبل القطاع الخاص ، حيث ستبلغ طاقتها الانتاجية السنوية 1.3 مليون طن من الايثان و 1.5 مليون طن من الغاز المسال "ال بي جي".

ونوه وزير النفط الايراني الى انه سيجري قريبا تدشين مشاريع بقيمة 20 مليار دولار في الصناعة النفطية في حقل "بارس الجنوبي".

واشار زنكنه الى ان هذه المشاريع تتضمن المراحل الجديدة في حقل "بارس الجنوبي" وانشاء مجمعات بتروكيمياوية ، وكذلك الاستخراج من الطبقة النفطية من الحقل، واضاف :تم خلال فترة الحكومة الحالية (قرابة اربع سنوات) تدشين 11 مرحلة في حقل "بارس الجنوبي" للغاز.



