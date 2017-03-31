اعلن رئيس الاتحاد الايراني للكاراتيه "محمد صادق فرجي" ان ايران تعتزم تنظيم بطولة كاس نجوم العالم بالكاراتيه في مدينة رشت خلال العام الجاري.

وذكر بيان للاتحاد الايراني للكاراتيه ، ان رئيس الاتحاد "محمد صادق فرجي" وعلى هامش بطولة الدوري العالمي للكاراتيه العام 2017 والتي ستنطلق منافساتها اليوم الجمعة في دبي ، التقى مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة "انطونيو اسبينوزا" وامين الاتحاد الدولي "ناغورا" ، ونائب رئيس الاتحاد الدولي "ناصر الرازوقي" ، وعضو هيئة رئاسة الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي "بشير شريف".

وخلال هذا اللقاء الذي استمر اكثر من ساعة اعرب فرجي عن تقديره لجهود اسبينوزا في ادخال لعبة الكاراتيه التي تحظى بجماهيرية واسعة في منافسات دورة اولمبياد طوكيو 2010 ، معربا عن أمله في ان تكون هذه الرياضة القتالية حاضرة في الدورات الاولبية القادمة.

ووجه رئيس الاتحاد الايراني ، الدعوة الى رئيس الاتحاد الدولي للحضور في بطولة كأس ارومية للكاراتيه التي ستقام في شهر اغسطس / آب الجاري ، وقال : اضافة الى بطولة كأس ارومية ، فاننا نعتزم تنظيم بطولة كأس النجوم في مدينة رشت /شمال ايران/ في ثلاثة اوزان اولمبية في منافسات الكوميته والكاتا، وخططنا بحيث يشارك فيها افضل لاعبي الكاراتيه في العالم في هذه المنافسات.

واشار فرجي الى ان الاتحاد الايراني للكاراتيه يرغب في اقامة معسكرات التدريب الدولية باللعبة في ايران بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم ، داعيا الاتحاد الدولي الى تقديم الدعم والتنسيق في هذا المجال.

من جانبه اعرب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في هذا اللقاء عن اعجابه بمستوى الفرق الايرانية بالكاراتيه ، معتبرا ان اللاعبين الايرانين يعدون دوما من افضل اللاعبين في العالم ، وان الاتحاد الايراني للكاراتيه من الاعضاء المهمين في الاتحاد الدولي للعبة.



