لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الجمعة، مصارعهم وجرح آخرون في عملية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعاتهم في محافظة الجوف اليمنية.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" مقتل وجرح أعداد من مرتزقة العدوان في عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مجمع المتون في محافظة الجوف.

وكان قد قتل وجرح عدد من المرتزقة، أمس الخميس، في هجوم مباغت للجيش واللجان الشعبية على التلة الحمراء في اليتمة ، كما أطلقت صاروخية جيش واللجان الشعبية صاروخ نوع زلزال2 محلي الصنع على تجمعات للمرتزقة في منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف بالمحافظة.

