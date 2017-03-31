قال مسؤول محلي إن انفجارا هز مدينة باراتشينار في المنطقة القبلية بأقصى شمال غربي باكستان، اليوم الجمعة 31 مارس/ آذار، مما أسفر عن استشهاد 15 على الأقل وإصابة العشرات.

واستهدف الانفجار القوي، الذي يبدو أنه نتيجة هجوم انتحاري، مسجدا للأقلية الشيعية بشمال غربي البلاد، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وتشهد المنطقة التي شهدت الانفجار تجمعا كبيرا في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، حيث تحضر أعداد من المصلين لأداء صلاة الجمعة، وهو ما استغله منفذ الهجوم حيث وقع التفجير بالقرب من مدخل مصلى السيدات.

وأوضح ساجد حسين، عضو البرلمان عن مدينة بارتشينار، إن الهجوم الذي وقع هو هجوم انتحاري سبقه إطلاق نار، وهرعت مروحيات الإنقاذ إلى موقع الحادث خاصة وأنه يعد من المناطق النائية في الإقليم الحدودي مع أفغانستان.



