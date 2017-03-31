أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "حسن دانائي فر"، ان حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق يصل الى ثمانية مليارات ونصف المليار دولار.

وقال "دانائي فر" في مؤتمر صحفي عقده، الخميس في مدينة كربلاء المقدسة، إن "حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين ايران والعراق يصل الى ثمانية مليارات ونصف المليار دولار"، مؤكدا أن "ايران تدعم العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن".

وكان الملحق التجاري الإيراني في العراق رضا زادة أعلن، في وقت سابق، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 13 مليار دولار سنويا، فيما أشار إلى أن صادرات إيران للعراق تضاعفت 17 مرة خلال العقد الأخير.





