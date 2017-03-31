  • الجمعة ٣ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , مارس 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190231 تاريخ النشر: آذار 31, 2017 الوقت: 14:19 الاقسام: محليات  
سفير ايران في تبليسي يبحث مع وزير العدل الجورجي بشأن سجناء البلدين

سفير ايران في تبليسي يبحث مع وزير العدل الجورجي بشأن سجناء البلدين

بحث السفير الايراني في تبليسي جواد قوام شهيدي مع وزير العدل الجورجي كاخا كاخيشفيلي، خلال لقاءه معه حول اوضاع سجناء البلدين.

بحث السفير الايراني في تبليسي جواد قوام شهيدي مع وزير العدل الجورجي كاخا كاخيشفيلي، خلال لقاءه معه حول اوضاع سجناء البلدين.
واشاد السفير الايراني بنجاحات جورجيا خلال الاعوام الاخيرة، داعيا الي حسن التعامل مع السجناء الايرانيين ومنحهم حرية اداء شؤونهم الدينية وامكانية مشاهدتهم لقنوات التلفزيون الايرانية ونقل السجناء الايرانيين الموجودين في مختلف المدن الي سجن مشترك.
واكد السفير قوام شهيدي، كذلك علي اتفاقية التعاون القضائي ونقل المحكومين واسترداد المجرمين وامكانية التمتع بالعفو الرئاسي.
ووجه السفير الايراني الدعوة لوزير العدل الجورجي للقيام بزيارة الي ايران، حيث رحب الجانب الجورجي بذلك موجها بدوره الدعوة لنظيره الايراني لزيارة بلاده.
من جانبه استعرض وزير العدل الجورجي الاصلاحات المنجزة في سجون بلاده، مؤكدا ضرورة التعاون الثنائي في مجال شؤون السجناء.
ودعا كاخيشفيلي الي البت في اوضاع الرعايا الجورجيين في السجون الايرانية، وقال، انه مثلما يتم حفظ حقوق السجناء الايرانيين في جورجيا فانه ينبغي ايضا حفظ حقوق الجورجيين في السجون الايرانية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0743 sec