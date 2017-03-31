بحث السفير الايراني في تبليسي جواد قوام شهيدي مع وزير العدل الجورجي كاخا كاخيشفيلي، خلال لقاءه معه حول اوضاع سجناء البلدين.

واشاد السفير الايراني بنجاحات جورجيا خلال الاعوام الاخيرة، داعيا الي حسن التعامل مع السجناء الايرانيين ومنحهم حرية اداء شؤونهم الدينية وامكانية مشاهدتهم لقنوات التلفزيون الايرانية ونقل السجناء الايرانيين الموجودين في مختلف المدن الي سجن مشترك.

واكد السفير قوام شهيدي، كذلك علي اتفاقية التعاون القضائي ونقل المحكومين واسترداد المجرمين وامكانية التمتع بالعفو الرئاسي.

ووجه السفير الايراني الدعوة لوزير العدل الجورجي للقيام بزيارة الي ايران، حيث رحب الجانب الجورجي بذلك موجها بدوره الدعوة لنظيره الايراني لزيارة بلاده.

من جانبه استعرض وزير العدل الجورجي الاصلاحات المنجزة في سجون بلاده، مؤكدا ضرورة التعاون الثنائي في مجال شؤون السجناء.

ودعا كاخيشفيلي الي البت في اوضاع الرعايا الجورجيين في السجون الايرانية، وقال، انه مثلما يتم حفظ حقوق السجناء الايرانيين في جورجيا فانه ينبغي ايضا حفظ حقوق الجورجيين في السجون الايرانية.



