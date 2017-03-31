ردا على الرسالة التي بثها تنظيم داعش الارهابي مؤخرا ضد ايران عبر الفيديو قال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ان داعش سيعاقب بشدة في حال تنفيذ ادني تهديد ضد ايران.

وقال رضائي في تغريدة له في صفحته علي الانستغرام مخاطبا داعش : في البداية انكم في حالة هروب في كل مكان.. لو قمتم باي اجراء ضد ايران او مصالحنا في خارج البلاد سنطاردكم في اي مكان بالعالم وسنعاقبكم بشدة.

واضاف : في هذه الحالة فان البلاء الذي ستصيبون به سيكون اكبر بكثير من هزيمتكم في الموصل وحلب والذي بسبب التواجد الشعبي وهروبكم لم تتعرضوا الي اشد العقوبات.



