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رقم الخبر: 190229 تاريخ النشر: آذار 31, 2017 الوقت: 00:18 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران والنرويج توكدان علي اهمية تطوير التعاون في مجال البيئه

ايران والنرويج توكدان علي اهمية تطوير التعاون في مجال البيئه

اكد وزير البيئة النرويجي ويدار هلغس علي اهمية تعزيز التعاون بين النرويج وايران لتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة وخفض التلوث الناتج عن صناعة النفط والغاز.

 اكد وزير البيئة النرويجي ويدار هلغس علي اهمية تعزيز التعاون بين النرويج وايران لتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة وخفض التلوث الناتج عن صناعة النفط والغاز.
وبحث السفير الايراني في النرويج محمد حسن حبيب الله زاده خلال لقائه ويدار هلغس في اسلو بشان التعاون بين ايران والنرويج حول حماية البيئة.
واكد الوزير النرويجي علي اهمية تعاون الطرفين بشان حماية البيئة علي الصعيدين الثنائي والدولي.
واعتبر نشاط البلدين في صناعة النفط والغاز بانه يشكل فرصة مناسبة لتبادل الخبرات وبذل مساع لخفض تاثير التلوث الناتج عن الصناعات علي البيئة بما في ذلك خفض الكربون والسيطرة عليه.
واعلن السفير الايراني عن استعداد طهران لانجاز الدراسات والابحاث العلمية المشتركة بين موسسات حماية البيئة لدي البلدين.


 

 
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