أعلنت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان أصدرته عشية يوم 12 فروردين (الواحد من نيسان / أبريل، يوم الجمهورية الإسلامية) أعلنت أن إنجازات أيران في مجال الدفاع العسكري بلغت اليوم مرحلة الردع.

وإعتبر البيان يوم الله 12 فروردين بأنه يجسد انتصار المظلومين علي الظالمين والمستكبرين ويمهد لتحقيق الحكم العالمي العادل ويرسخ دعائم الثورة الاسلامية.

ووصفت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة يوم الجمهورية الاسلامية بانه نموذج لنظام سيادة الشعب وقالت ان الشعب الايراني اثبت في هذا اليوم قدرته علي الوقوف بوجه النظام البهلوي البائد من خلال رفع شعار 'الاستقلال والحرية والجمهورية الاسلامية'.

واكد البيان ان الشعب الايراني اكد من خلال استجابته لنداء قائده تمسكه باهداف ومبادئ الاسلام المحمدي الاصيل (ص).

وأضاف البيان أنه وفي العام الإيراني الجديد (بدأ 21 مارس) الذي سمي من قبل قائد الثورة الإسلامية بعام 'الإقتصاد المقاوم والإنتاج وفرص العمل' ستكون القوات المسلحة أيضا جنبا إلي جنب مع الشعب والحكومة لتحقيق هذا الهدف من خلال ضمان الأمن المستدام ورفع مستوي القدرة الدفاعية من إجل إفشال الاعداء و كل من يريد سوءا لايران.



