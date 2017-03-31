اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني ضرورة الاستفادة الجيدة من بحر قزوين لتطوير العلاقات مع الدول الجارة المطلة عليها.

وفي تصريح ادلي به عقب تدشينه اليوم الخميس عددا من المشاريع في مختلف المجالات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة 'فيديو كونفرانس' في منطقة انزلي الحرة بمحافظة كيلان شمال ايران، قال الرئيس روحاني، ان تركمنستان وكازاخستان وروسيا واذربيجان هي من الدول الجارة لنا والتي بامكاننا ان نقيم علاقات طيبة معها عبر بحر قزوين لذا يتوجب الاستفادة من هذا البحر بصورة جيدة.

وفي جانب اخر من حديثه اكد الرئيس روحاني الاهمية الفائقة لمسالة الترانزيت واضاف، ان 20 مليون طن من السلع تتجه الي روسيا عبر شبه القارة الهندية ولو عبر 5 ملايين او 10 ملايين منها عبر الاراضي الايرانية من بندرعباس الي موسكو فان الطريق سيقل الي النصف مقارنه مع ذلك الطريق.

واعتبر الاستفادة من طريق ايران الترانزيتي بانها تعود لمصلحة ايران وروسيا والهند وسائر الدول وتحقق الكثير من المزايا الاقتصادية واضاف، ان كيلان هي حلقة الوصل بين مختلف مناطق ايران وبين دول بحر قزوين الشمالية وتخلق ارضية جيدة لتوفير فرص العمل.



