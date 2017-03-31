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رقم الخبر: 190226 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 19:29 الاقسام: محليات  
لافروف: إيران تحارب الارهاب في المنطقة

لافروف: إيران تحارب الارهاب في المنطقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس في مقابلة مع مجلة 'المصلحة الوطنية' الاميركية، ان ايران تحارب الارهابيين في المنطقة، ولا توجد حقيقة واحدة لتعاون إيران مع الإرهابيين.

لافروف وفي المقابلة التي أوردتها وكالة 'إيتار تاس' الأربعاء قال: 'لا أعتقد أن إدارة ترامب تفكر وفقاً للشعارات التي اطلقتها خلال الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، بأن إيران هي الدولة الإرهابية الأولي. ليس لدينا حقيقة واحدة تدعم هذا الادعاء'.
وأضاف: 'علي الأقل عندما كنا نواجه تهديداَ إرهابياَ كبيراَ، وعندما كنا نتعرض لهجوم إرهابي في حقبة تسعينيات القرن الماضي في شمال القوقاز، اكتشفنا وعثرنا علي عشرات ومئات المقاتلين الإرهابيين الأجانب من جيران قريبين جداً إلي إيران، ولكن ليس من إيران علي الإطلاق'.
وتابع لافروف أن 'إيران لم تتحد أبداً سيادة الاتحاد الروسي ولم تستخدم أبداً صلاتها مع الجماعات الإسلامية من أجل إثارة التطرف وتسبب الاضطرابات'.
كما أشار وزير الخارجية الروسي إلي أن روسيا وإيران، وأولئك الذين يتعاونون مع الجيش العربي السوري، 'يقاتلون الإرهابيين في سورية'.

 

 
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