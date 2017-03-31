  • الجمعة ٣ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , مارس 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190224 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 19:06 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ابتكار نظارات تسمح برؤية عدد أكبر من الألوان!

ابتكار نظارات تسمح برؤية عدد أكبر من الألوان!

قام علماء من الولايات المتحدة بتصميم نظارات خاصة تسمح للعين البشرية بأن ترى عددا أكبر بكثير من الألوان، بحسب الموقع الإلكتروني لمكتبة جامعة كورنيل.

هذا وتقوم ثلاثة أنواع من المستقبلات الضوئية بوظيفة الرؤية الملونة عند البشر، والتي تستطيع تمييز الموجات القصيرة والمتوسطة والطويلة من الطيف الضوئي، وتشكيل صورة عن طريق مزج الألوان الأساسية: الأزرق والأخضر والأحمر.

وابتكر باحثون، من جامعة ويسكونسن، نظارات مزودة بفلاتر خاصة، يمكن من خلالها تمييز عدد أكبر من الألوان.

ووفقا للعلماء، فإن اختراعهم هذا يسمح بزيادة جزء من الطيف المرئي للعين البشرية، ويمكن استخدام هذه النظارات في الجيش للكشف عن الأعداء في حالة التمويه، أو في التجارة للكشف عن الفواتير المزيفة.

يذكر أن أطباء العيون في بريطانيا شخصوا العام 2016، حالة امرأة قادرة على إدراك الألوان أكثر بمليون مرة من الشخص العادي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0666 sec