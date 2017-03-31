توفر العديد من الشركات في مختلف بقاع العالم أجهزة العمل لموظفيها مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وغالبا، ما يتحول ذلك الهاتف الذكي أو الحاسوب المحمول إلى مخزن أسرارك، تودع فيه معطياتك وملفاتك ومحادثاتك، وهو أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة لك وللشركة.

ويقول خبراء الأمن السيبراني إن حياتك الشخصية والمهنية على المحك "بسبب إهمالك الحاسوب الخاص بك في مقر عملك".

وهذه بعض الأشياء، التي يحذر خبراء الأمن من القيام بها في حاسوب العمل:

1. حفظ كلمات السر الخاصة بك في حاسوب العمل: بما أننا نجلس أمام الحواسب لساعات طويلة في عملنا فإننا نقضي بعض الأوقات في مواقعنا الشخصية (تويتر - لينكدن - فيسبوك - ياهو..)، وحتى لا نضطر إلى إدخال كلمات السر، في كل مرة، نقوم بحفظها في المتصفح، وهذا أمر لا يجب القيام بها إطلاقا.

2- التفوه بأي شيء في برامج المحادثة: أصبحت غرف الدردشة (مثل سلاك وكامبفير وغوغل هنغوت) آلية للتواصل السريع بين الموظفين من أجل تسهيل التعاون فيما بينهم. وينسى موظفون الخاصية المتواجدة في هذه البرامج، التي تتيح الاحتفاظ واسترجاع الرسائل كما في البريد الإلكتروني، لذلك ينصح الخبراء بالتعامل بشكل مهني واحترافي مع هذه البرامج، وعدم تبادل أرقام الهواتف أو عناوين المنازل.

3- الاتصال بخدمة الواي فاي المجاني أثناء العمل على المواد الحساسة: وخطورة ذلك تكمن في إمكانية استيلاء "الهاكرز" على كل محتويات حاسوبك أو هاتفك بسهولة تامة.

4- التحكم يحاسوبك عن بعد: لا تسمح لأصدقائك أو زملائك بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن بعد، حيث يحذر جو ريجيسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة "أفينو إكس غروب" الخاصة بالاستشارة في مجال الأمن المعلوماتي، من خطورة الاتصال بحاسوبك عن بعد، خاصة أن برامج الوصول عن بعد باتت متوفرة بشكل كبير، وغالبها غير محمية.

5- تخزين البيانات الشخصية: يقوم العديد من الأشخاص بإنشاء مجلد في حاسوب العمل يحتوي على كل بياناتهم الشخصية بما فيها صور زوجاتهم وأطفالهم، إلا أن ريجيسكي يقول "أجرينا استطلاع ووجدنا أن الكثير من الموظفين يعبرون عن مخاوفهم بشأن ما سيحدث لبياناتهم الشخصية في حال إغلاق الشركة أو توقف الحاسوب عن العمل".

6- القيام بوظيفة ثانية من حاسوب العمل: الكثير منا لديه وظائف ثانوية يقوم بها لكسب المزيد من النقود، إلا أن خبراء الأمن يوصون بعدم القيام بهذه الوظائف من حواسب العمل، لما في ذلك من خطر على معطياتها، بسبب قدرة تكنولوجيا المعلومات على الوصول إلى البيانات الخاصة بك.