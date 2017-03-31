بطولة ناشئة آسيا للكرة الطائرة : ايران تهزم بنغلادش 3-صفر فاز منتخب ناشئة ايران للكرة الطائرة على نظيره منتخب بنغلادش بثلاثة اشواط مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس في اطار منافسات الدورة الحادية عشرة لبطولة آسيا للناشئين الجارية حاليا في ميانمار.