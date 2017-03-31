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رقم الخبر: 190222 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: رياضة  
بطولة ناشئة آسيا للكرة الطائرة : ايران تهزم بنغلادش 3-صفر

بطولة ناشئة آسيا للكرة الطائرة : ايران تهزم بنغلادش 3-صفر

فاز منتخب ناشئة ايران للكرة الطائرة على نظيره منتخب بنغلادش بثلاثة اشواط مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس في اطار منافسات الدورة الحادية عشرة لبطولة آسيا للناشئين الجارية حاليا في ميانمار.

وكانت نتيجة الاشواط الثلاثة 25-11 ، 25-12 و25-13 لصالح ايران المدافعة عن اللقب.
وبهذا الفوز تأهلت ايران الى الدور الثاني بعد ان احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد كوريا الجنوبية التي تصدرت المجموعة برصيد 6 نقاط ثم بنغلادش بدون نقاط في المركز الثالث والاخير.
وفي الدور الثاني ستلعب ايران ضمن مجموعة تضم الصين وتايون وكوريا الجنوبية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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