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رقم الخبر: 190221 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: دوليات  
اصطدام طائرة إماراتية بطائرة أخرى في مطار سنغافورة

اصطدام طائرة إماراتية بطائرة أخرى في مطار سنغافورة

تعرضت طائرة تابعة لطيران الإمارات لأضرار طفيفة خلال تحركها على أرض مطار سنغافورة واصطدامها بطائرة أخرى.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فقد اتضح بعد قيام المهندسين بتقييم الوضع أن الطائرة بحاجة إلى أعمال إصلاح، ونتيجة لذلك، تم توفير حجوزات لجميع الركاب على رحلات أخرى.
وقدمت طيران الإمارات اعتذارها عن أي إزعاج تسبب به هذا الوضع، مؤكدة أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها تحتل دوماً قمة أولوياتها.




 

 
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