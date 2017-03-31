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|رقم الخبر: 190221
|تاريخ النشر: آذار 30, 2017
|الوقت: 18:52
|الاقسام: دوليات
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اصطدام طائرة إماراتية بطائرة أخرى في مطار سنغافورة
تعرضت طائرة تابعة لطيران الإمارات لأضرار طفيفة خلال تحركها على أرض مطار سنغافورة واصطدامها بطائرة أخرى.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فقد اتضح بعد قيام المهندسين بتقييم الوضع أن الطائرة بحاجة إلى أعمال إصلاح، ونتيجة لذلك، تم توفير حجوزات لجميع الركاب على رحلات أخرى.
وقدمت طيران الإمارات اعتذارها عن أي إزعاج تسبب به هذا الوضع، مؤكدة أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها تحتل دوماً قمة أولوياتها.
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