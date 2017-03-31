وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فقد اتضح بعد قيام المهندسين بتقييم الوضع أن الطائرة بحاجة إلى أعمال إصلاح، ونتيجة لذلك، تم توفير حجوزات لجميع الركاب على رحلات أخرى.

وقدمت طيران الإمارات اعتذارها عن أي إزعاج تسبب به هذا الوضع، مؤكدة أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها تحتل دوماً قمة أولوياتها.









