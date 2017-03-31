مجزرة سعودية جديدة في صعدة توقع 10 شهداء جميعهم أطفال ونساء صور استشهد، يوم أمس الأربعاء، 10 مدنيين جميعهم من الأطفال والنساء، وأصيب عدد آخر جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأميركي استهدفت منزلاً سكنياً بمحافظة صعدة.