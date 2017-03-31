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رقم الخبر: 190220 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: عربيات  
مجزرة سعودية جديدة في صعدة توقع 10 شهداء جميعهم أطفال ونساء صور

مجزرة سعودية جديدة في صعدة توقع 10 شهداء جميعهم أطفال ونساء صور

استشهد، يوم أمس الأربعاء، 10 مدنيين جميعهم من الأطفال والنساء، وأصيب عدد آخر جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأميركي استهدفت منزلاً سكنياً بمحافظة صعدة.

 وأفادت مصادر يمنية  أن طيران العدوان السعودي الأميركي استهدف منزل مواطن في منطقة وينين بمديرية باقم موقعاً 8 شهداء من الأطفال وامرأتين كلاهما حامل، وسقوط 4 جرحى بينهم طفل.

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مصدر الخبر: الوفاق/المسيرة
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