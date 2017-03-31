وسيحاكي الفنان البالغ من العمر 44 عاما دجاجة بالرقاد على عشر بيضات داخل حاوية زجاجية واستخدام حرارة جسده حتى تتم عملية الفقس.

ومن المقرر أن تستغرق المحاولة ما بين 21 و26 يوما.

وكان قد قال الشهر الماضي "سأصبح، بشكل عام، دجاجة."

ويقول بوانشيفال إنه يسعى من خلال ما يقوم به لاكتشاف مفاهيم الزمن بالنسبة لمختلف الأنواع والكائنات. ويقول إن أفضل طريقة لفهم الأشياء هي ألا تكون عن بعد بل بالولوج إليها.





