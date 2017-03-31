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رقم الخبر: 190219 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 18:40 الاقسام: منوعات  
يحاكي الدجاج ويرقد على البيض حتى يفقس

يحاكي الدجاج ويرقد على البيض حتى يفقس

بعد أن أمضى أسبوعين داخل نحت مجوف لدب وأسبوعا داخل صخرة، بدأ الفنان الفرنسي أبراهام بوانشيفال أحدث مغامراته، وهي الرقاد على بيض الدجاج.

وسيحاكي الفنان البالغ من العمر 44 عاما دجاجة بالرقاد على عشر بيضات داخل حاوية زجاجية واستخدام حرارة جسده حتى تتم عملية الفقس.
ومن المقرر أن تستغرق المحاولة ما بين 21 و26 يوما.
وكان قد قال الشهر الماضي "سأصبح، بشكل عام، دجاجة."
ويقول بوانشيفال إنه يسعى من خلال ما يقوم به لاكتشاف مفاهيم الزمن بالنسبة لمختلف الأنواع والكائنات. ويقول إن أفضل طريقة لفهم الأشياء هي ألا تكون عن بعد بل بالولوج إليها.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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