وذكر موقع “دتش نيوز” الهولندي الإخباري أن مشروع البحث يعد واحدا من عشرات الأبحاث التي تجرى داخل المستشفيات نفسها في مسعى لتقليل التكاليف، ويقوم بتمويل هذا البحث شركة التأمين الصحي VGZ “.

وكان أحد الباحثين بالمستشفى قد اكتشف أنه يمكن خفض جرعات عقار معين لعلاج سرطان الكلى بنسبة 25 % إذا تم أخذه في نفس الوقت مع فطور خفيف، مما يسهم في خفض الإنفاق بملايين اليوروات سنويا إذا طبق في أنحاء هولندا وتجرى الأبحاث حاليا على دواء آخر يستخدم في علاج سرطان البروستاتا المتقدم. وقال الباحثون إن هذا الإجراء يمكن أن يحقق توفيرا في النفقات، معربين عن أملهم في أن تبدأ شركات الأدوية الآن في أبحاثها عن أثر تناول الأدوية مع الطعام. وقال البروفيسور رون ماثيسين بـ”جامعة إراسموس” بمدينة روتردام الهولندية إن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث قبل تطبيق هذه النتائج.