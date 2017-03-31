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رقم الخبر: 190218 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وجبة الإفطار الخفيفة تقلل جرعات أدوية السرطان

وجبة الإفطار الخفيفة تقلل جرعات أدوية السرطان

أفاد الباحثون في المستشفى الجامعي “رادبود” بمقاطعة “نيمين” بهولندا بأن وجبة إفطار خفيفة يمكنها فعليا تقليل الحاجة إلى جرعات عالية من الدواء.
 وذكر موقع “دتش نيوز” الهولندي الإخباري أن مشروع البحث يعد واحدا من عشرات الأبحاث التي تجرى داخل المستشفيات نفسها في مسعى لتقليل التكاليف، ويقوم بتمويل هذا البحث شركة التأمين الصحي VGZ “.
وكان أحد الباحثين بالمستشفى قد اكتشف أنه يمكن خفض جرعات عقار معين لعلاج سرطان الكلى بنسبة 25 % إذا تم أخذه في نفس الوقت مع فطور خفيف، مما يسهم في خفض الإنفاق بملايين اليوروات سنويا إذا طبق في أنحاء هولندا وتجرى الأبحاث حاليا على دواء آخر يستخدم في علاج سرطان البروستاتا المتقدم. وقال الباحثون إن هذا الإجراء يمكن أن يحقق توفيرا في النفقات، معربين عن أملهم في أن تبدأ شركات الأدوية الآن في أبحاثها عن أثر تناول الأدوية مع الطعام. وقال البروفيسور رون ماثيسين بـ”جامعة إراسموس” بمدينة روتردام الهولندية إن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث قبل تطبيق هذه النتائج.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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