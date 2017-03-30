وقال المنتدى، وهو مركز ثقافي فني يسعى لتفعيل وتطوير الحركة الثقافية والفنية الفلسطينية، بصفحته الرسمية على فيسبوك: "منتدى الفن الفلسطيني ممثلا برئيسه الأستاذ سعد اكريم ومجلس الإدارة وكافة الفنانين الفلسطينيين ينعي لأبناء أمتنا العربية والإسلامية عامة ولشعبنا الفلسطيني خاصة الناقد السينمائي الفلسطيني الكبير بشار إبراهيم."

كما نعته عدة مؤسسات ثقافية وفنية ومهرجانات سينمائية، من بينها جمعية نقاد السينما المصريين ومركز السينما العربية ومهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر.

ولد الناقد الراحل في الثالث من أغسطس 1962 في مخيم دنون، أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق. وبدأ مشواره الفني مع كتابة القصة القصيرة، قبل أن ينتقل إلى النقد السينمائي في 1995، ثم تفرغ للكتابة السينمائية وأصدر عدة دراسات ومؤلفات.

من أبرز مؤلفاته (السينما الفلسطينية في القرن العشرين) و(ثلاث علامات في السينما الفلسطينية الجديدة.. ميشيل خليفي ورشيد مهراوي وإيليا سليمان) و(فلسطين في السينما العربية).

كما أصدر مؤلفات عن السينما السورية من بينها (سينما القطاع الخاص في سورية) و(رؤى ومواقف في السينما السورية) و(ألوان السينما السورية).

تولى رئاسة تحرير النشرة اليومية لمهرجان دبي السينمائي الدولي، كما أشرف على إنتاج الأفلام والبرامج والدراما في قناة الشروق بمدينة دبي للإعلام من 2007 إلى 2012.

وساهم في تأسيس مجلة سينماتوغراف المتخصصة في الثقافة السينمائية بدولة الإمارات وعمل محررا تنفيذيا في صحيفة الحياة اللندنية.

كما شارك في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية دولية في سوريا ومصر والجزائر وسلطنة عمان والإمارات.