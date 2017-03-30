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رقم الخبر: 190210 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 16:54 الاقسام: محليات  
العميد جزائري: الاميركيون هم المسؤولون عن أي توتر قد يحدث في الخليج الفارسي

العميد جزائري: الاميركيون هم المسؤولون عن أي توتر قد يحدث في الخليج الفارسي

اكد مساعد القيادة العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد مسعود جزائري، ان الولايات المتحدة هي المسؤولة عن اي توتر قد يحدث في الخليج الفارسي، مشددا على انه يتعين على العسكريين الاميركيين ان يغيروا اداءهم في المنطقة.

وصرح العميد جزائري قائلا: انه على اميركا ان تراقب اداء سفنها الحربية في الخليج الفارسي اكثر من أي وقت مضى.

واضاف مساعد القيادة العامة للقوات المسلحة: ان نشر اخبار من قبل مصادر اميركية حول مزاعم اداء غير مهني من قبل القطع البحرية الايرانية، عار عن الصحة، وهذه الاخبار تروج اما استنادا الى تقارير خاطئة او لتحقيق اهداف اخرى.

وتابع العميد جزائري: نؤكد بان اي توتر قد يحدث في الخليج الفارسي سيكون الاميركيون هم المسؤولون عنه، ومن هذا المنطلق فاننا نحذر العسكريين الاميركيين مجددا بوجوب تغيير ادائهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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