  • الخميس ٢ رجب ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190209 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 16:48 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم (الذكريات الخريفية) الايراني يعرض في اوكرانيا لصالح ضحايا الحروب

فيلم (الذكريات الخريفية) الايراني يعرض في اوكرانيا لصالح ضحايا الحروب

عرض الفيلم السينمائي الايراني "الذكريات الخريفية" وهو انتاج مشترك بين ايران واوكرانيا والتشيك، للمخرج الايراني علي فخر موسوي، في العاصمة الاوكرانية كييف.

وتولت منظمة دعم ضحايا الحروب التابعة للامم المتحدة والاتحاد الأوروبي عرض الفيلم، وقد حضر العرض عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والسياسية لبعض الدول.
والقى بعض الشخصيات الثقافية التي حضرت مراسم عرض الفيلم كلمة، وتم منح دبلوم فخري ووسام تذكاري لطاقم الفيلم كونه تناول موضوعاً رومانسياً ضد الحرب حيث يعتبر دعماً لضحايا الحروب.
واقيمت مراسم عرض الفيلم في صالة كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية (Maoup) بمدينة كييف.
بدورهم حضر ثلاثة من الممثلين الذين ادوا ادواراً بالفيلم في المراسم واعتلوا المنصة وتحدثوا بالمناسبة، ونقلوا رسالة شكر طاقم الفيلم للجمهور والحضور.
الى ذلك تم خلال المراسم تخصيص صندوق للدعم المالي لضحايا الحروب، حيث رحب الحضور بهذه الخطوة.
وفيلم "ذكريات خريفية" انتج بعيداً عن الاعلام وقد شارك في بعض المهرجانات الدولية ونال اعجاباً كبيراً من قبل الجمهور والمتخصصين في فن السينما على حد سواء.
الفيلم من انتاج امير سيد زادة من ايران وفكتور فيلهلم من جمهورية التشيك ومثل فيه ممثلون من ايران واوكرانيا والتشيك منهم الكساندر ايغانوتوشا، ديمترو لينار توفيتش، تاتيانا يوريكوفا ، غالينا يابلونسكا، ونظر رغوش.
ويروي الفيلم قصة فتاة تتعرض عائلتها لهجوم ارهابي، ما يؤدي الى تشردها وفقدانها البصر، لكنها في نهاية القصة تحصل على الهدوء والمحبة في مكان آخر من العالم الى جانب اناس تضرروا بالحرب ايضاً.
جدير بالذكر ان فيلم "الذكريات الخريفية" تم عرضه في فعاليات مهرجان فجر السينمائي الخامس والثلاثين في قسم "الفن والتجربة".





 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ آي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1648 sec