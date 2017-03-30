وتولت منظمة دعم ضحايا الحروب التابعة للامم المتحدة والاتحاد الأوروبي عرض الفيلم، وقد حضر العرض عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والسياسية لبعض الدول.

والقى بعض الشخصيات الثقافية التي حضرت مراسم عرض الفيلم كلمة، وتم منح دبلوم فخري ووسام تذكاري لطاقم الفيلم كونه تناول موضوعاً رومانسياً ضد الحرب حيث يعتبر دعماً لضحايا الحروب.

واقيمت مراسم عرض الفيلم في صالة كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية (Maoup) بمدينة كييف.

بدورهم حضر ثلاثة من الممثلين الذين ادوا ادواراً بالفيلم في المراسم واعتلوا المنصة وتحدثوا بالمناسبة، ونقلوا رسالة شكر طاقم الفيلم للجمهور والحضور.

الى ذلك تم خلال المراسم تخصيص صندوق للدعم المالي لضحايا الحروب، حيث رحب الحضور بهذه الخطوة.

وفيلم "ذكريات خريفية" انتج بعيداً عن الاعلام وقد شارك في بعض المهرجانات الدولية ونال اعجاباً كبيراً من قبل الجمهور والمتخصصين في فن السينما على حد سواء.

الفيلم من انتاج امير سيد زادة من ايران وفكتور فيلهلم من جمهورية التشيك ومثل فيه ممثلون من ايران واوكرانيا والتشيك منهم الكساندر ايغانوتوشا، ديمترو لينار توفيتش، تاتيانا يوريكوفا ، غالينا يابلونسكا، ونظر رغوش.

ويروي الفيلم قصة فتاة تتعرض عائلتها لهجوم ارهابي، ما يؤدي الى تشردها وفقدانها البصر، لكنها في نهاية القصة تحصل على الهدوء والمحبة في مكان آخر من العالم الى جانب اناس تضرروا بالحرب ايضاً.

جدير بالذكر ان فيلم "الذكريات الخريفية" تم عرضه في فعاليات مهرجان فجر السينمائي الخامس والثلاثين في قسم "الفن والتجربة".











