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رقم الخبر: 190207 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 16:37 الاقسام: عربيات  
"داعش" الإرهابي يجيز انسحاب عناصره من معارك الموصل

"داعش" الإرهابي يجيز انسحاب عناصره من معارك الموصل

افاد مصدر استخباري عراقي من داخل مدينة الموصل، الخميس، بأن بعض قادة تنظيم "داعش" الارهابي أصدر حكما أجاز لعناصره بالانسحاب من المعارك الدائرة في المدينة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "بعض قيادات داعش أصدرت حكما أجازت فيه انسحاب عناصرها من المعارك الدائرة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل"، مبينا انها "استندت بحكمها على تفاسير جواز الانسحاب من المعارك عندما يكون عدد الكفار ضعف عـدد المسلمين".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "داعش يعلم ان هزيمتهم مؤكدة بعد خسارته اغلب قادته وعناصره ومخازن العتاد والسلاح في معارك أيمن الموصل"، لافتا الى ان "الفرار اصبح واجبا لعناصره لترتيب وضعه التسليحي".

يذكر ان قيادة العمليات المشتركة العراقية وقوات التحالف أعلنت في الآونة الأخيرة عن قيامها بعمليات استهداف بالطائرات لأهداف كانت لأوكار يحتمي بها قيادات "داعش" في مدينة الموصل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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