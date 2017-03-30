وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "بعض قيادات داعش أصدرت حكما أجازت فيه انسحاب عناصرها من المعارك الدائرة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل"، مبينا انها "استندت بحكمها على تفاسير جواز الانسحاب من المعارك عندما يكون عدد الكفار ضعف عـدد المسلمين".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "داعش يعلم ان هزيمتهم مؤكدة بعد خسارته اغلب قادته وعناصره ومخازن العتاد والسلاح في معارك أيمن الموصل"، لافتا الى ان "الفرار اصبح واجبا لعناصره لترتيب وضعه التسليحي".



يذكر ان قيادة العمليات المشتركة العراقية وقوات التحالف أعلنت في الآونة الأخيرة عن قيامها بعمليات استهداف بالطائرات لأهداف كانت لأوكار يحتمي بها قيادات "داعش" في مدينة الموصل.



