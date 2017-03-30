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رقم الخبر: 190206 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 16:30 الاقسام: عربيات  
الامين العام للامم المتحدة يزورالعراق

الامين العام للامم المتحدة يزورالعراق

وصل الامين العالم للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى العراق الخميس للاطلاع على جهود الاغاثة قائلا، ان حماية المدنيين قد اصبحت “اولوية مطلقة”.

وقال غوتيريش في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “وصلت للتو الى العراق للاطلاع على الاوضاع الانسانية بشكل ميداني” مشددا على ان “حماية المدنيين يجب ان تكون الاولوية المطلقة”، بحسب قوله.

 

 
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