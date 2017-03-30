الامين العام للامم المتحدة يزورالعراق وصل الامين العالم للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى العراق الخميس للاطلاع على جهود الاغاثة قائلا، ان حماية المدنيين قد اصبحت “اولوية مطلقة”.