وتقول هاواي وولايات أخرى معارضة للحظر إن الدافع وراءه يستند إلى الدين وإلى وعد ترامب خلال حملته الانتخابية "بمنع تام وكامل لدخول المسلمين للولايات المتحدة.



وكانت محكمة فدرالية في ولاية ميرلاند قامت بحظر العمل بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة من دخول أمريكا بعد قرار مماثل اتخذته ولاية هاوي منتصف الشهر الحالي.



ووقع ترامب على الحظر الجديد في 6 مارس/آذار الماضي في محاولة لتجاوز مشاكل قانونية تتعلق بأمر تنفيذي أصدره في يناير/كانون الثاني وتسبب في حالة فوضى في المطارات وأثار احتجاجات حاشدة قبل أن يوقف قاض في واشنطن تنفيذه في فبراير/شباط.







