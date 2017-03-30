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رقم الخبر: 190203 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 16:14 الاقسام: رياضة  
ايران تشارك في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة

ايران تشارك في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة

اوقعت قرعة بطولة العالم لكرة السلة تحت 23 عاما على الكراسي المتحركة ، ايران ضمن المجموعة الثانية مع تركيا وكندا والبرازيل واستراليا وايطاليا.

وتقام بطولة العالم لكرة السلة بالكراسي المتحركة (للمعاقين) في مدينة تورنتو الكندية خلال الفترة من 8 لغاية 16 يونيو / حزيران القادم.
وقسمت الفرق الـ 12 المشاركة الى مجموعتين ضمت المجموعة الاولى ايران وتركيا (بطلة اوروبا) وكندا (البلد المضيف)  والبرازيل واستراليا وايطاليا.
وضمت المجموعة الثانية، بريطانيا واليابان واميركا وفرنسا وجنوب افريقيا والمانيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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