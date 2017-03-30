ايران تشارك في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة اوقعت قرعة بطولة العالم لكرة السلة تحت 23 عاما على الكراسي المتحركة ، ايران ضمن المجموعة الثانية مع تركيا وكندا والبرازيل واستراليا وايطاليا.