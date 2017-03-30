ووصف وزير الدفاع الايراني العميد "حسين دهقان"، العسكريين الاميركيين في الخليج الفارسي بانهم لصوص مسلحون وجهلة، وذلك في معرض رده على تصريحات المسؤولين الاميركيين الاخيرة.

وقال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد حسين دهقان في معرض رده على الادعاءات الكاذبة والمثيرة للتوتر التي ادلى بها قادة عسكريون اميركيون: ماذا يفعل الاميركان في الخليج الفارسي؟ من الافضل ان يغادروا هذه المنطقة وان لايسببوا المتاعب لدول المنطقة.

واضاف: هل من المقبول ان يدخل لصوص مسلحون الى البيت ويتوقعوا ان نفرش لهم السجاد الاحمر ؟ هذه من مسائل الجاهلية الحديثة في القرن الحادي والعشرين.