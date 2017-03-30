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رقم الخبر: 190202 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع : من الافضل للعسكريين الاميركيين ان يغادروا المنطقة ولا يسببوا المتاعب لدولها

وزير الدفاع : من الافضل للعسكريين الاميركيين ان يغادروا المنطقة ولا يسببوا المتاعب لدولها

صرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حسين دهقان بانه من الافضل للاميركيين مغادرة المنطقة وعدم خلق المتاعب لدولها.

ووصف وزير الدفاع الايراني العميد "حسين دهقان"، العسكريين الاميركيين في الخليج الفارسي بانهم لصوص مسلحون وجهلة، وذلك في معرض رده على تصريحات المسؤولين الاميركيين الاخيرة.

وقال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد حسين دهقان في معرض رده على الادعاءات الكاذبة والمثيرة للتوتر التي ادلى بها قادة عسكريون اميركيون: ماذا يفعل الاميركان في الخليج الفارسي؟ من الافضل ان يغادروا هذه المنطقة وان لايسببوا المتاعب لدول المنطقة.
واضاف: هل من المقبول ان يدخل لصوص مسلحون الى البيت ويتوقعوا ان نفرش لهم السجاد الاحمر ؟ هذه من مسائل الجاهلية الحديثة في القرن الحادي والعشرين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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