تقوم شركة ضمان اعتماد الصادرات الاسبانیة (CFSCE) في الوقت الحاضر بتغطیة مشاریع الشركات الاسبانیة في ایران بقیمة 610 ملایین یورو.

وافادت 'ارنا' نقلا عن صحیفة 'اكسبانسیون' الاقتصادیة بان هذه الشركة اعلنت الاربعاء بانها تدرس في الوقت الحاضر تغطیة الضمان لمشاریع اخرى في ایران بقیمة 154 ملیون یورو.

ومنذ ان قررت لجنة المخاطرة في الحكومة الاسبانیة استئناف تغطیة الضمان مع ایران منذ كانون الثاني/ ینایر الماضي، ابدت الشركات الاسبانیة رغبة متزایدة وملحوظة للاستثمار وممارسة الانشطة في ایران بحیث ان الطلبات للعملیات التجاریة التي استلمتها شركة (CESCF) بلغت اكثر من 4 ملیارات و 253 ملیون یورو.

ومن المشاریع المدعومة من قبل هذه الشركة یمكن الاشارة الى صادرات المعدات للمنشات البتروكیمیاویة ومعدات مشاریع المصافي وتنقیة المیاه ومكائن معالجة زیتون المائدة والمنتوجات الدوائیة للطب البیطري والاسمدة.

وقال رئیس شركة (CESCF) 'خایمة غارسیا لغاز' في تصریح له الاربعاء ان ایران في طریقها لتتحول الى سوق زاخرة بالفرص واستقطاب الاستثمارات الاجنبیة لمشاریع تسمح باعادة تفعیل مجالات هدرت خلال اعوام الحظر.

واكد بأن دعم الشركة لتسهیل الصادرات الاسبانیة الى ایران امر ضروري.

واوضح بأن ایران كانت بصورة تقلیدیة احد المقاصد الاساسیة لضمان الاعتمادات وان سیاسة التغطیة من قبل الشركة كانت مستمرة بلا انقطع منذ انتهاء الحرب العراقیة الایرانیة في العام 1988 حتى العام 2010 والذی بدت فیه اجراءات الحظر من قبل الاتحاد الاوروبي ضد ایران.