وعلى هامش زيارته التفقدية اليوم الخميس لمشاريع 'بارس الجنوبي' قال زنكنة في تصريح للصحفيين، ان هذه المشاريع تشمل مراحل جديدة من حقل 'بارس الجنوبي' ومجمعات بتروكيمياوية وكذلك الاستخراج من الطبقة النفطية في هذا الحقل.

واكد بان تحولا كبيرا وحدثا تاريخيا قد حصل في الصناعة النفطية للبلاد خلال العام الايراني الماضي (انتهي في 20 اذار /مارس) وقال، ان المراحل 12 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 من حقل 'بارس الجنوبي' كانت من اولويات وزارة النفط وقد تم تدشينها جميعا.

ونوه الي انه تم منذ بدء مهام الحكومة الحالية (نحو 3.5 عام) تدشين 11 مرحلة من مراحل حقل 'بارس الجنوبي' وقال، انه وفي ضوء تدشين المراحل الجديدة فقد تمكنا من العبور بنجاح من برد الشتاء الماضي رغم انخفاض واردات الغاز.