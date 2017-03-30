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رقم الخبر: 190200 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 15:04 الاقسام: اقتصاد  
وزير النفط : سيتم تدشين مشاريع في حقل 'بارس الجنوبي/ بقيمة 20 مليار دولار

وزير النفط : سيتم تدشين مشاريع في حقل 'بارس الجنوبي/ بقيمة 20 مليار دولار

اعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة بانه سيتم في القريب العاجل تدشين مشاريع باستثمارات بلغت 20 مليار دولار في حقل 'بارس الجنوبي' للغاز بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وعلى هامش زيارته التفقدية اليوم الخميس لمشاريع 'بارس الجنوبي' قال زنكنة في تصريح للصحفيين، ان هذه المشاريع تشمل مراحل جديدة من حقل 'بارس الجنوبي' ومجمعات بتروكيمياوية وكذلك الاستخراج من الطبقة النفطية في هذا الحقل.
واكد بان تحولا كبيرا وحدثا تاريخيا قد حصل في الصناعة النفطية للبلاد خلال العام الايراني الماضي (انتهي في 20 اذار /مارس) وقال، ان المراحل 12 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 من حقل 'بارس الجنوبي' كانت من اولويات وزارة النفط وقد تم تدشينها جميعا.
ونوه الي انه تم منذ بدء مهام الحكومة الحالية (نحو 3.5 عام) تدشين 11 مرحلة من مراحل حقل 'بارس الجنوبي' وقال، انه وفي ضوء تدشين المراحل الجديدة فقد تمكنا من العبور بنجاح من برد الشتاء الماضي رغم انخفاض واردات الغاز.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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