وأوضح بيان من مكتب الوزير الأول أن 'اللقاء سمح بالتطرق إلى التعاون الثقافي بين البلدين وسبل تعزيزه، من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجال السينما بين المركز الوطني للسينما والسمعي البصري ومؤسسة 'فارابي' للسينما الإيرانية، وكذا مضاعفة اللقاءات الثقافية التي ينظمها البلدان'.

وأضاف البيان أن اللقاء الذي جري بحضور وزير الثقافة الجزائري 'عز الدين ميهوبي' قد سمح بالتطرق إلى 'العلاقات الثنائية التي تتميز بمستوي جيد'.

ويجري وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رضا صالحي أميري، منذ يوم الاثنين الماضي، زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، التقى خلالها بعدة مسؤولين جزائريين هم رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) 'عبد القادر بن صالح'، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولي في البرلمان الجزائري) 'محمد العربي ولد خليفة'، ووزير الثقافة 'عز الدين ميهوبي' ووزير الشؤون الدينية والأوقاف 'محمد عيسى' ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى (هيئة استشارية في مجال الشؤون الدينية تابعة للرئاسة الجزائرية) 'بوعبد الله غلام الله'.

وتم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة 'فارابي' للسينما وبين المركز الجزائري للسينما والسمعي البصري 'لتعزيز الإنتاج الثنائي السينمائي المشترك' و'التعاون' في مختلف مجالات السينما بين البلدين.

وتنص الاتفاقية علي 'تعزيز الإنتاج السينمائي المشترك'، من خلال تسهيل تدابير تنقل وإقامة المستخدمين الفنيين والتقنيين المساهمين في الأعمال السينمائية، وكذا 'تيسير استيراد وتصدير الأجهزة الضرورية في إنجاز هذه الأعمال واستغلالها في كل دولة'.

كما تتضمن 'التعاون في مجال التكوين السينمائي'، و'توسيع' التعاون والتبادل بين مدارس السينما بإيران والجزائر، وكذلك بين مراكز إنتاج الأفلام والمتاحف السينمائية'، بالإضافة إلى 'تقديم الدعم للاستفادة من المدن السينمائية'.

بالإضافة إلي ذلك تنص الاتفاقية علي 'ترميم' الأعمال السينماتوغرافية وترقية المهرجانات والأسابيع السينمائية' وكذلك 'التوزيع المتبادل' للأفلام، و'السعي لعرض الأعمال السينمائية الطويلة الإيرانية والجزائرية في دور العرض لكلا البلدين.

كما أفضت زيارة الوزير رضا صالحي أميري للجزائر إلى الاتفاق على المقترح الإيراني بجمع علماء إيرانيين وعلماء جزائريين للنظر في السبل الكفيلة بمواجهة الفكر المتطرف والتكفيري الذي يهدد العالم الإسلامي.

وقد أظهرت الزيارة تطابق وجهات النظر الإيرانية والجزائرية تجاه التهديدات التي يشكلها الفكر المتطرف والتكفيري وضرورة اعتماد الثقافة وسيلة أساسية في مواجهة هذا الفكر وتكريس خطاب الاعتدال.